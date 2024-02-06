Одобрен проект Западного обхода Орла

Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство участка автомобильной дороги, который соединит федеральные трассы М-2 «Крым» и Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь на участке обхода города Орла.
«Новая четырехполосная автомагистраль пройдет по территориям Урицкого и Орловского районов Орловской области и станет альтернативным скоростным маршрутом для вывода из областного центра транзитного автотранспорта», – отметил главный эксперт проекта Денис Авдошин.
Строительная длина участка новой автодороги составит 16,34 км. На всем ее протяжении планируется устройство пяти путепроводов, в том числе одного на пересечении с железнодорожными путями. Кроме того, построят два моста – через реку Цон и ручей Норов. Длина искусственных сооружений составит 240,41 м и 86,3 м соответственно.
Проект также включает установку и устройство двух площадок отдыха.
В отдельный этап будут выделены работы по переустройству трассы магистрального газопровода – отвода высокого давления Кромы-Орел. Общая длина участков трубопровода составит 1679 м.
Заказчиком выступает Федеральное казенное учреждение Упрдор Москва-Харьков.
Генеральный проектировщик «Центр – Дорсервис».
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