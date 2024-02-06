Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в полном объеме и в установленные сроки выполнили мероприятия по четырем направлениям экологической программы в 2023 году.

Так, на подстанциях филиала было заменено 15 маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией. В результате исключено вредное воздействие на окружающую природу нефтепродуктов при возможном розливе. Также за счет применения новых вводов снижен риск возгорания и взрыва при повреждении энергооборудования на объекте.

Для сохранения жизни птиц от поражения электрическим током и снижения количества аварийных отключений воздушных линий (ВЛ) было смонтировано 769 птицезащитных устройств (ПЗУ). Установка произведена на путях миграции пернатых. Работы по оснащению ПЗУ участков ВЛ 35 и 110 кВ ведутся в филиале «Пензаэнерго» уже более 10 лет.

Также в течение 2023 года на территориях технологической ответственности филиала на линиях напряжением 0,4-10 кВ выполнены работы по замене 53,4 км неизолированного провода на изолированный (СИП). Благодаря этой работе повышается надежность электроснабжения потребителей, а также полностью исключается травмирование птиц электрическим током. К тому же применение СИП позволяет уменьшить зону вырубки просек вдоль ВЛ.

Помимо этого, в минувшем году было оборудовано шесть дополнительных площадок для накопления отходов производства и потребления. В производственных отделениях регулярно производилась сдача в специализированные организации отходов, не подлежащие захоронению. На всей территории технологической ответственности филиала были проведены замеры уровней шума на границах санитарно-защитной зоны. Превышений допустимых показателей не выявлено.