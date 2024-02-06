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Первый завод РУСАЛа реализовал пилотный проект по производству рециклингового алюминия

6 февраля 2024, 14:00 415 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ОК РУСАЛ

РУСАЛ, один из крупнейших производителей алюминия в мире, реализовал на Волгоградском алюминиевом заводе (ВгАЗ) пилотный проект по переработке лома и вовлечению его в производство цилиндрических слитков. Наращивание переработки лома позволяет расширить портфель продуктов с низким углеродным следом и является одной из стратегических целей РУСАЛа.

Производственные мощности Волгоградского алюминиевого завода (ВгАЗ) позволяют производить около 70 тысяч тонн первичного алюминия. В 2021 году на заводе был запущен проект по переработке индустриального лома, объем переработки в 2023 году составил 1150 тонн, увеличившись в три раза, по сравнению с 2022 годом. Качество цилиндрических слитков с содержанием переработанного лома сохраняется таким же высоким, как и продукт, сделанный только из первичного алюминия.

«Опыт ВгАЗ по переработке алюминиевого лома планируется распространить и на другие заводы РУСАЛа, что будет способствовать дальнейшему внедрению принципов циркулярного производства. Экологичное производство и приверженность экономике замкнутого цикла являются приоритетами для РУСАЛа и основой его стратегии устойчивого развития. В регионах своего присутствия компания развивает циркулярное производстве через партнерство со своими клиентами, которые возвращают лом обратно в переработку на ВгАЗ. Взамен клиенты получают цилиндрические слитки с рециклинговым металлом. Этот цикл становится регулярной бизнес моделью, вовлекая в оборот все больше и больше металла по всей производственной цепочке», – рассказал Директор РУСАЛа по сбыту в России и странах СНГ Игорь Игнашов.

РУСАЛ ставит амбициозную цель – вовлечение в оборот потребительского лома, переработка которого требует более высокой технологической экспертизы и оборудования. Потребительский алюминиевый лом, полученный из продуктов, закончивших свой жизненный цикл, имеет углеродной след «ноль». Его переработка позволит создать продукты с ультранизким углеродным следом и расширить наш портфель продуктов, чтобы удовлетворить запросы самого требовательного к экологической составляющей потребителя.

«Рециклинг позволяет реализовать важное стратегическое преимущество алюминия над конкурирующими материалами – возможность бесконечной переработки без утраты свойств», – подчеркнул Игорь Игнашов.

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Метки: РУСАЛ, ВГАЗ
Отрасль: Металлургия 
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