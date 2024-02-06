Объединенная двигателестроительная корпорация в этом году начнет строительство в Перми на предприятии «ОДК-СТАР» новой производственно-испытательной базы для выпуска деталей авиационных двигателей. Комплекс площадью 17 тыс. кв. м будет изготавливать электронные агрегаты для силовых установок ПД-8, ПД-14 и ПС-90А.

Новый корпус будет расположен на промышленной площадке предприятия. Благодаря этому будут оптимизированы производственные и логистические цепочки, усовершенствованы технологические процессы, что в конечном итоге приведет к росту объемов производства.

«С 2020 года на «ОДК-СТАР» идет серьезная модернизация производства. В соответствии с утвержденной стратегией развития до 2035 года на предприятии будут реализованы масштабные проекты, включающие строительство новых корпусов с современным высокотехнологичным производственным и испытательным оборудованием. Рост программы производства электронных агрегатов предприятия по итогам 2023 года составил 76% по сравнению с предыдущим годом. В планах на 2024-й – почти двукратный рост выпуска по этому направлению», – отметил управляющий директор «ОДК-СТАР» Сергей Попов.

ОДК поступательно создает новые производственные мощности, в том числе на «ОДК-СТАР», в связи с серьезным увеличением объемов выпуска продукции. Правительство РФ утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года: за это время планируется произвести более 3,5 тыс. двигателей для отечественной авиатехники. Большинство из них оснащается агрегатами «ОДК-СТАР».