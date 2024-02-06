На совещании под руководством главы Ростовской области Василия Голубева, прошедшем на базе старейшего технического вуза России – Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова в Новочеркасске, выступил первый заместитель директора – главный диспетчер филиала АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ Александр Малюков.

В своем докладе он рассказал о задачах Системного оператора по управлению режимом работы объектов ЕЭС России, по обеспечению единства и эффективной работы оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности и обеспечению перспективного развития ЕЭС России, а также отдельно остановился на функции Системного оператора по разработке программных документов в сфере перспективного развития отрасли: генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на долгосрочную перспективу, а также схемы и программы развития электроэнергетических систем России.

«Уровень потребления электроэнергии за последние три года в Ростовской области стабильно растет и по итогам 2023 года увеличился на 1,6%. Новый исторический максимум потребления мощности отмечен в августе 2023 года на уровне 3410 МВт, что выше исторического на 30 МВт, зафиксированного 32 года назад в феврале 1991 года. Кроме того, за последние 5 лет на 7,5% выросла установленная мощность генерирующих объектов региона», - подчеркнул главный диспетчер Ростовского РДУ Александр Малюков.

Отдельно представитель Системного оператора рассказал о планируемых в энергосистеме Ростовской области мероприятиях по вводу новых объектов в соответствии с утвержденной Схемой и программой развития электроэнергетических систем на 2024-2029 гг.

Вводы новых генерирующих мощностей на электростанциях предусматриваются в объеме 589 МВт, в том числе ТЭС – 489 МВт, ВЭС – 100 МВт. Для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений и обеспечения прогнозного потребления электроэнергии запланирована реконструкция и строительство ряда объектов электросетевого хозяйства 110 кВ, в том числе для увеличения производственных мощностей предприятий Ростовской области.

Для повышения пропускной способности между сетями 500 и 220 кВ прорабатывается вопрос установки второго автотрансформатора 500/220 кВ на ПС 500 кВ Ростовская.

Александр Малюков пригласил губернатора Ростовской области Василия Голубева посетить филиал Системного оператора – Ростовское РДУ и детально ознакомиться с применяемыми технологиями оперативно-диспетчерского управления, обсудить вопросы перспективного развития энергосистемы и взаимодействия с органами исполнительной власти региона.