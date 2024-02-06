Шестого февраля в Чебоксарах состоялась рабочая встреча Главы Чувашской Республики Олега Николаева и Генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова.

В ходе совещания с участием представителей Правительства Чувашской Республики и руководства ПАО «Россети Волга» обсуждались актуальные вопросы сотрудничества и дальнейшего развития электросетевого комплекса республики в рамках подписанного в 2023 году соглашения.

В частности, в 2024 году филиал «Россети Волга» – «Чувашэнерго» проведет масштабный комплекс работ для подключения к электрическим сетям значимых для региона объектов – индустриальных парков в Новочебоксарске и в Батыревском районе, а также в перспективе - объектов строительства новой республиканской клинической больницы. В ходе совещания достигнута договоренность по срокам и финансированию работ.

«Наше взаимодействие направлено на обеспечение надежного функционирования системы энергообеспечения с использованием новейших технологий и инструментов, которые появляются по решениям Президента страны. Главное – обеспечить устойчивое развитие промышленности и всех систем жизнеобеспечения. Стоит задача, прежде всего, создавать мощности, как на территории города Новочебоксарска, так и других муниципальных образований», - заявил Глава Чувашии Олег Николаев.

Участники рассмотрели ход и дальнейшие перспективы консолидации электросетевых активов в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей. Договоренность об участии компании «Россети Волга» в консолидации муниципальных сетей республики была достигнута в марте 2023 года.

Кроме того, в целях роста надежности электроснабжения энергетики инициировали обсуждение соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных ситуаций на электросетевых объектах между «Россети Волга» и территориальными сетевыми организациями в электросетевом комплексе Чувашской Республики. Содействовать заключению соглашений будет министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики.

«Компания «Россети Волга», входящая в федеральную группу «Россети», располагает значительными материально-техническими ресурсами и высококвалифицированным персоналом и оперативно реагирует на возможные нештатные ситуации в неблагоприятных погодных условиях. В то же время не все территориальные сетевые организации, работающие в республике, способны обеспечить достаточно высокий уровень эксплуатации электрических сетей, - отметил Александр Гаврилов. – Консолидация электросетевых активов и четко регламентированное взаимодействие энергоснабжающих организаций существенно повысят уровень надежности электроснабжения в Чувашии».

Также Олег Николаев и Александр Гаврилов обсудили параметры регуляторного соглашения в сфере тарифообразования, рассчитанного сроком на 5 лет, которое станет стимулом интенсивного развития электросетевой инфраструктуры, необходимой для роста экономики Чувашии. Достигнута договоренность о создании Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам совместной рабочей группы по разработке предложений по параметрам соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности и подготовке проекта соглашения. Задача рабочей группы - определить приоритеты развития электросетевого комплекса, а также обеспечить долгосрочное взаимодействие между ПАО «Россети Волга» и Правительством Чувашии на ближайшую пятилетку.