Стоимость строительства III этапа Восточного полигона ОАО "РЖД" оценивается в 2,7 трлн рублей в текущих ценах, сообщил журналистам замминистра транспорт РФ Валентин Иванов в кулуарах Совета Федерации во вторник.

"2 трлн 700 (млрд рублей — ИФ) общий объем финансирования (III этапа Восточного полигона — ИФ) в ценах соответствующего года", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы планируем до конца марта утвердить паспорт III этапа", — отметил замминистра.

Иванов напомнил, что реализация III этапа развития Восточного полигона предполагает увеличение провозной способности до 210 млн тонн к 2030 году, а полноценный III этап — это не менее 255 млн тонн к 2032 году.

II этап строительства Восточного полигона должен быть завершен в 2024 году. В конце декабря 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что план строительства III этапа Восточного полигона РЖД должен быть подготовлен к весне.

"Ключевой вопрос — в продлении III этапа (развития Восточного коридора — ИФ). Решение принято. В каком формате, в каком объеме будет — нам дано правительством поручение посчитать до марта следующего года (речь о 2024 г. — ИФ)", — сообщал он.

Инвестпрограмма РЖД на 2024 г. была утверждена в объеме 1 трлн 275,4 млрд рублей, в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона заложены на уровне 366 млрд рублей.