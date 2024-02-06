«Россети Тюмень» подвели итоги работы по технологическому присоединению объектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области в 2023 году. Всего по итогам годам энергетики присоединили к сетям компании 203 объекта суммарной мощностью порядка 28 МВт.

В рамках техприсоединения объектов малого и среднего бизнеса «Россети Тюмень» установили 41 трансформаторную подстанцию, построили 111 воздушных линий электропередачи и проложили 16 кабельных ЛЭП. Для контроля параметров качества и объема передаваемой электроэнергии смонтированы 194 интеллектуальных прибора учета с функцией дистанционной передачи данных. Электроснабжение субъектов малого предпринимательства организовано от 81 высоковольтного центра питания.

Среди подключенных в течение 2023 года объектов МСП – пункт переработки дикоросов в Вагайском районе и комплекс под размещение объектов рыболовства и рыбоводства в Армизонском районе. Отметим, что самые масштабные строительно-монтажные работы были организованы в населенных пунктах Тюменского района. Там к сетям компании за год подключено свыше 100 малых предприятий.

Технологическое присоединение к сетям – одна из приоритетных задач крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. Компании «Россети Тюмень» регулярно подключает новые объекты бизнеса, содействуя созданию комфортных условий работы малого и среднего предпринимательства, повышая инвестиционную привлекательность региона.