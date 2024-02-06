Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава Свердловской магистрали в 2023 году составили рекордные 59,5 млрд рублей (+52% к уровню предыдущего года). Структура вложений обусловлена приоритетами на развитие пропускной способности магистрали, повышение качества и надежности грузовых и пассажирских перевозок, цифровизацию и автоматизацию перевозочного процесса.

В Пермском регионе ключевым проектом стало развитие инфраструктуры на направлении Пермь – Соликамск для освоения перспективного грузопотока с предприятий Березниковско-Соликамского узла. После завершения реконструкции девяти станций на участке Пальники – Углеуральская его пропускная способность существенно увеличилась. Появилась возможность приема, формирования и отправления тяжеловесных и длинносоставных поездов. В рамках развития Пермского железнодорожного узла в 2023 году началось строительство мостового перехода через Каму и работы по реконструкции станции Пермь-Сортировочная.

Существенное внимание уделено программе развития инфраструктуры для привлечения на железную дорогу новых грузов и повышения качества обслуживания грузоотправителей. В 2023 году восстановлена работа станции Соболиная в ХМАО-Югре, которая была законсервирована в конце XX века. Построен дополнительный станционный путь, уложены новые стрелочные переводы, выполнено примыкание подъездного пути к железнодорожной инфраструктуре общего пользования. Ввод в эксплуатацию инфраструктуры станции позволит увеличить объемы погрузки на 500 тыс. тонн в год. На станции Верхняя благодаря модернизации инфраструктуры погрузка увеличится в 4 раза за счет нового деревоперерабатывающего производства в г. Верхняя Тура Свердловской области. Со станции Серов благодаря запуску в эксплуатацию новой контейнерной площадки начали отправлять контейнерные поезда с пиломатериалами.

Завершено строительство объектов железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области, получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Продолжается развитие инфраструктуры станции Аппаратная (строительство нового приемоотправочного парка, модернизация систем управления движением поездов и тяги), связанной с транспортно-логистическим центром «Уральский».

Четверть всех средств была направлена на развитие существующих железнодорожных линий. Обновлено почти 500 км пути, что позволило повысить надежность инфраструктуры и скорость движения поездов.

По программе обновления тягового подвижного состава на дорогу поступило 25 магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ, 25 грузовых электровозов 3ЭС6 «Синара», 1 маневровый тепловоз ТЭМ14. В ходе технического перевооружения эксплуатационного локомотивного депо Войновка (Тюмень) открыт обновленный цех по текущему ремонту грузовых тепловозов.

По программам обновления инфраструктуры пассажирского комплекса проведена реконструкция платформы № 1 вокзала Екатеринбург. Завершено строительство пешеходного моста на остановочном пункте ВИЗ. Обновлена пассажирская инфраструктура станции Нягань – платформы, освещение, ограждение. На станции Шарташ возведен по модульной технологии пригородный вокзал-павильон.

Парк пригородных поездов пополнили 12 комфортабельных вагонов с местами для сидения, 3 состава «Ласточек», 8 составов модернизированных российских электропоездов ЭП2ДМ и 12 составов полностью импортозамещенных электричек ЭС104 «Финист», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.