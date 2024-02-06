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В Краснодаре за 504,7 млн построят детский сад по Командорской

6 февраля 2024, 15:45 387 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Прикубанском внутригородском округе города Краснодара построят новый детский сад на 350 мест по улице Командорской, сообщает RosTender.info.

МКУ «Единая служба заказчика» определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 13 февраля. Начальная цена муниципального контракта составляет 504,7 млн рублей. На подведение итогов выделят 2 дня.

Ремонтные работы начнутся в начале марта 2024 года и завершатся уже в 2025 году, к концу апреля. Они будут профинансированы из средств бюджета города.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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