В Приморском крае построят новый жилой комплекс «Счастливая семья» с 65 индивидуальными домами и инфраструктурой. Проект реализует новый резидент свободного порта Владивосток (СПВ) компания «Восток-строй». По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в строительство планируется вложить 673 млн рублей, в том числе средства китайских инвесторов.

Жилой комплекс возведут в селе Перетино на территории площадью 10 га. Помимо индивидуальных жилых домов, предусмотрена коммерческая недвижимость для размещения магазинов, кафе, аптек, а также будут созданы спортивные и детские площадки, бассейн, выполнено благоустройство прогулочных зон и парковок.

«Приступить к строительству планируем уже в этом году, чтобы в 2028 году ввести объект в эксплуатацию, часть недвижимости возьмем под собственное управление. Мы хотим создать комфортные и оптимальные условия для проживания разных людей, в том числе с ограниченными возможностями, все это предусмотрим при проектировании и домов, и самой территории. Построим всю инфраструктуру для полноценного проживания семей. А для тех, кто захочет самостоятельного построить дом, в дальнейшем предусмотрим возможность размежевания территории жилого комплекса на более мелкие участки площадью от 4 до 10 соток», - рассказал генеральный директор ООО «Восток-строй» Чанфу Ван.

Китайские инвесторы имеют значительный опыт в строительстве. При реализации данного проекта планируется использовать современные технологичные, энергоэффективные материалы, поставляемые напрямую с заводов-изготовителей. Это ускорит строительство и снизит себестоимость квадратного метра жилья. Кроме того, при планировании и проектировании жилого комплекса «Счастливая семья» для более комфортного проживания предусмотрены фитнес-зоны, зоны отдыха и развлечения.

«Мы рады поддержать инвестора, который вкладывает в создание комфортных условий для проживания приморцев. Использование возможностей префрежима СПВ в части получения налоговых льгот и административных преференций обеспечит реализацию проекта в установленные сроки. С помощью мер государственной поддержки застройщик вместе с жильем создаст и необходимую социальную инфраструктуру, которая сделает жизнь новоселов еще удобнее. Комфортные условия для бизнеса положительно влияют на увеличение числа девелоперских проектов в регионе, рост объёмов ввода жилья», - отметила заместитель директора по работе с резидентами СПВ КРДВ Приморье Наталья Куницкая.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, режим свободного порта Владивосток распространен на 22 муниципальных образования в пяти регионах ДФО. В общей сложности по соглашениям с КРДВ проекты реализуют более 2 тысяч резидентов. В экономику округа вложено свыше 474 млрд рублей частных инвестиций, создано более 51 тыс. рабочих мест, запущенно около 490 предприятий. Причем на территории Приморского края инвестиционные проекты реализуют более 1,9 тыс. резидентов СПВ, и них 430 свои проекты уже успешно реализовали. С 2022 года режим свободного порта Владивосток стал привлекателен и для малого бизнеса. Минимальный порог капвложений для получения статуса резидента СПВ снижен в 10 раз — с 5 млн до 500 тысяч рублей.