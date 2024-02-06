Еще один резидент индустриального (промышленного) парка «Рязанский» – компания «Тепловодохран» – приступил к строительству нового завода по производству электронных устройств. В общей сложности компания планирует инвестировать в проект более 1,5 млрд рублей.

«Предприятие работает в сфере производства приборов автоматизированного учета энергоресурсов более 25 лет, – поделился зампред регионального правительства Артем Никитин. – Спрос на эту продукцию стабильно высокий, Компания поставляет счётчики по учету потребления воды, газа и электричества в десятки регионов России, экспортирует в страны СНГ, осваивает рынки Марокко и Китая. Речь идёт о продукции как промышленного, так и бытового использования».

В ответ на возросший спрос на продукцию инвестор принял решение о реализации проекта по строительству нового комплексного пространства с производственным, складским и офисными модулями и выбрал для этого территорию парка. По словам Артема Никитина, «площадка индустриального парка «Рязанский» с его инженерной инфраструктурой и хорошей транспортной логистикой подошла для проекта как нельзя лучше». Помощь в оформлении земельного участка, предоставлении технических условий и подключению временных коммуникаций, необходимых для обеспечения строительного процесса, компании оказали специалисты региональной «Корпорации развития».

Первый этап строительства нового завода будет включать создание административно-бытового корпуса, склада и производственного комплекса на площади более 20 тыс. кв. метров с созданием около 700 рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию инвестор планирует через полтора года.