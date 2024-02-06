Специалисты Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» выполнят капитальный ремонт и эксплуатационное обслуживание более 170 трансформаторных подстанций классом напряжения 10/0,4 кВ. Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения населенных пунктов Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края и Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского и Шовгеновского районов Республики Адыгея с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек.

На распределительных электросетевых установках энергетики проведут ремонт и замену оборудования: выключателей, трансформаторов, разъединителей и других комплектующих, а также выполнят благоустройство прилегающих территорий и обновят диспетчерские наименования.

– Большая часть работ будет выполнена хозяйственным способом, без привлечения подрядных организаций. Это позволит повысить экономическую эффективность и качество выполнения ремонтов, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Дмитрий Рязанцев.

В рамках ремонтной программы текущего года специалисты осуществят капитальный ремонт 60 силовых трансформаторов – основного оборудования подстанций, а также более 250 км распределительных линий электропередачи 0,4-10 кВ.

В зоне эксплуатационной ответственности Адыгейских электрических сетей находится 59 подстанций 35-110 кВ, в том числе 12 – 110 кВ и 47 – 35 кВ, 2 312 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10(35)-0,4 кВ. Общая установленная мощность около 1 167 МВА.