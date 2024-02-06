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"Россети Ленэнерго" обеспечат обслуживание кабельных линий ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга

6 февраля 2024, 14:30 445 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Ленэнерго

В рамках расширения комплекса оказываемых коммерческих услуг «Россети Ленэнерго» в 2024 году будут выполнять работы по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию кабельных линий электропередачи 0,4-6-10 кВ, принадлежащих ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Компания «Россети Ленэнерго» выиграла соответствующий тендер.

Специалисты электросетевой компании будут оперативно выполнять необходимый ремонт при обнаружении любых неисправностей кабельных линий 0,4-6-10 кВ на объектах заказчика.

«Одно из направлений дополнительных услуг «Россети Ленэнерго» – оперативный ремонт и обслуживание энергообъектов сторонних организаций. Все необходимые мероприятия проводятся опытным и квалифицированным персоналом с применением современных отечественных технологий. В рамках договора специалисты компании выполняют комплекс работ, включающий демонтаж и монтаж кабельных линий, кабельных трасс в траншеях, отдельных кабелей и элементов, пусконаладочные работы и приемосдаточные испытания, земляные работы и восстановление благоустройства территорий», - отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам ПАО «Россети Ленэнерго» Денис Коньков.

Для дальнейшего развития деятельности по оказанию дополнительных услуг «Россети Ленэнерго» постоянно участвуют в качестве поставщика (подрядчика) в конкурсных процедурах на ключевых электронных торговых площадках: АО «Сбербанк-АСТ», ООО «Роселторг», ЭТП ГПБ, «РТС-Тендер», АО «РАД», АО «ТЭК-Торг», НЭП «Фабрикант».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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