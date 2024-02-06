Компания «Россети Юг» планирует в 2024 году установить на линиях электропередачи (ЛЭП) в регионах присутствия порядка 2,5 тыс. устройств для защиты птиц (ПЗУ). На выполнение работ будет направлено почти 5,2 млн рублей.

Больше всего птицезащитных устройств будет установлено на ЛЭП в Волгоградской области – свыше 1,3 тыс. устройств, а также в Калмыкии – почти 850 комплектов. Таким образом, общее количество ПЗУ с учетом установленных ранее составит 45,9 тыс. штук.

В регионах присутствия «Россети Юг» обитают редкие и исчезающие виды птиц, включая краснокнижные, пролегают маршруты миграции и остановок перелетных пернатых. Участки линий электропередачи для установки устройств определяются на основе рекомендаций орнитологов с учетом мест гнездования птиц.

Современные птицезащитные устройства представляют собой полимерные кожухи из высокотехнологичных диэлектрических материалов. Они закрывают изоляторы в местах крепления к ним провода. Конструкция ПЗУ предотвращает замыкание проводов в тот момент, когда птицы садятся на линию электропередачи. Установка устройств позволяет также снизить количество связанных с птицами технологических нарушений на энергообъектах, в целом повысить надежность электроснабжения потребителей.