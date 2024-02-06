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"Россети" переустроят энергообъекты в Свердловской области для создания новой скоростной дороги М-12 "Восток"

6 февраля 2024, 16:30 360 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО Россети
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала проводят реконструкцию четырех магистральных ЛЭП в Свердловской области. Эти работы необходимы для строительства скоростной автодороги М-12 «Восток», которая свяжет Москву с Екатеринбургом и Тюменью. Стоимость проекта составляет 412 млн рублей.

Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяженность которой составит 1 980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2023 году с участием Президента РФ Владимира Путина был открыт участок автодороги от Москвы до Казани. В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м – до Тюмени.

Для создания участка автодороги Москва – Казань энергетики Группы «Россети» переустроили в общей сложности более 140 электросетевых объектов, расположенных в районах прохождения магистрали. Сейчас идут работы по следующему этапу проекта в Свердловской области.

На ЛЭП 220 кВ «Красноуфимская – Ирень», «Красноуфимская – Продольная» с отпайкой на подстанцию 220 кВ «Ягодная» энергетики уже установили семь новых анкерных опор, которые характеризуются повышенными габаритами и высокой прочностью, так как к местам пересечений автобана и трассы ЛЭП предъявляются повышенные требования надежности. Проводятся работы по установке еще двух опор на линии 500 кВ «Воткинская ГЭС – Емелино». Задействовано 25 специалистов и девять единиц спецтехники. В ближайших планах - переустроить линии 220 кВ «Ирень – Партизанская» и «Красноуфимская – Продольная» с отпайкой на подстанцию 220 кВ «Ягодная».

Распределительный комплекс региона также участвует в обеспечении строительства трассы М-12. «Россети Урал» ведут работы по переустройству линий 110, 35, 10 и 6 кВ, строительство кабельно-воздушной и кабельной линий 10 кВ. Также компания обеспечивает электроснабжение временных объектов, необходимых для реализации проекта. В дальнейшем к сетям будут подключены системы освещения, автодорожная инфраструктура и организации, обслуживающие инфраструктуру М-12.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА
Отрасль: Электроэнергетика 
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