"Селигдар" получил лицензию на месторождение Мукодекское

Полиметаллический холдинг «Селигдар», ведущий производитель золота и олова в России, сообщает, что компания, входящая в структуру Холдинга в Республике Бурятия (ООО «Артель старателей Сининда-1»), получила лицензию на месторождение Мукодекское.

Участок недр Мукодекское расположен в 20 км от действующего производственного комплекса Сининда, на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области в долине ручья Мукодек (первый левый приток реки Мама от места слияния рек Правая и Левая Мама). По состоянию на 01.01.2023 в соответствии с государственным балансом запасов полезных ископаемых на участке недр учтены следующие запасы золота: балансовые категории С2 – 3 409 кг, забалансовые запасы категории С2 – 1 049 кг.

В 2024 году компания планирует начать геолого-разведочные работы. В 2028 году ожидается завершение разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов. Начало добычи золота запланировано на 2029 год.