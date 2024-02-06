RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
5 февраля состоялось первое в 2024 году заседание Международного сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ, на котором присутствовали 14 представительниц из 29.
Модераторы: д-р Соланж Дэвид, председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.
Основная повестка заседания:
В ходе заседания обратили внимание на важность:
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter