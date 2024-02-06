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Состоялось онлайн-заседание Международного сообщества "Женщины в энергетике" СИГРЭ

6 февраля 2024, 08:59 116 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РНК СИГРЭ
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5 февраля состоялось первое в 2024 году заседание Международного сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ, на котором присутствовали 14 представительниц из 29.

Модераторы: д-р Соланж Дэвид, председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.

Основная повестка заседания:

  • 50-я Сессия СИГРЭ;
  • план мероприятий на 2024 год.

В ходе заседания обратили внимание на важность:

  • активного участия в мероприятиях 50-й Сессии СИГРЭ;
  • роста представительства женщин в 16-ти Исследовательских комитетах СИГРЭ;
  • роста активности в системе KMS;
  • увеличения количества научных публикаций в изданиях СИГРЭ, в т.ч. в журнале ELECTRA.
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Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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