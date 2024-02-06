В Липецке ищут строителя инфраструктуры в ОЭЗ за 687 млн рублей

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"» (ОЭЗ) объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства инфраструктурных объектов на елецкой площадке за 686,8 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 февраля, итоги планируется подвести 22 февраля. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение, во вторую — квалификация участника. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит построить автомобильные дороги, примыкания, пересечения, проезды, включая монтаж водопропускных труб, а также осуществить монтаж ливневой канализации. Работы необходимо выполнить с даты заключения контракта до 16 декабря 2024 года.

Проект разрабатывало воронежское ООО «Центр — Дорсервис» Мирона и Алексея Карповичей за 18 млн руб.

В ноябре 2023 года ОЭЗ «Липецк» искала подрядчика для строительства инфраструктуры на елецкой площадке за 1,1 млрд руб. Победителем торгов было выбрано АО «Орелдорстрой», принадлежащее трудовому коллективу из 2,2 тыс. человек. Однако липецкое УФАС отменило результаты конкурса из-за жалобы московского ООО «Лидер». Антимонопольная служба согласилась с «Лидером» в том, что заказчик не в полном объеме опубликовал проектную документацию, что содержит признаки нарушения порядка закупок работ для госнужд (ч.1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, 15 тыс. руб. штрафа для должностных лиц, 50 тыс. руб. для юридических).