ЧЭАЗ отгрузил сейсмостойкую подстанцию на Сахалин

Чебоксарский электроаппаратный завод отгрузил блочно-модульную комплектную трансформаторную подстанцию, изготовленную по заказу СК Энергосоюз. Объект будет обеспечивать работу новых сетей электроснабжения в Южно-Сахалинске.

Блочно-модульная подстанция построена с учетом 8-балльной сейсмичности по шкале MSK-64, нормативной ветровой нагрузки 0,48 кПа и снеговой нагрузки 3,85 кН/м2. Для обеспечения заданных условий эксплуатации оборудования в конструкцию внесены изменения. Добавлены дополнительные элементы жесткости и крепления ограждающих конструкций, увеличено количество крепежных элементов.

ЧЭАЗ работает с каждым заказчиком индивидуально, поэтому готов вносить изменения в изделия, учитывая потребности и пожелания заказчика, а также условия, в которых они будут эксплуатироваться. При разработке сейсмостойкой продукции количество и расположение дополнительных элементов жесткости и крепления рассчитывается с помощью профессионального программного обеспечения.

Изделия, изготовленные ЧЭАЗ, работают сегодня в разных климатических условиях, обеспечивая энергоснабжение и работу промышленных объектов как при высоких, так и низких температурах и различных природных явлениях.