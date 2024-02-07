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ЧЭАЗ отгрузил сейсмостойкую подстанцию на Сахалин

7 февраля 2024, 16:15 282 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Чебоксарский электроаппаратный завод
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: www.cheaz.ru

Фото: www.cheaz.ru

Чебоксарский электроаппаратный завод отгрузил блочно-модульную комплектную трансформаторную подстанцию, изготовленную по заказу СК Энергосоюз. Объект будет обеспечивать работу новых сетей электроснабжения в Южно-Сахалинске.

Блочно-модульная подстанция построена с учетом 8-балльной сейсмичности по шкале MSK-64, нормативной ветровой нагрузки 0,48 кПа и снеговой нагрузки 3,85 кН/м2. Для обеспечения заданных условий эксплуатации оборудования в конструкцию внесены изменения. Добавлены дополнительные элементы жесткости и крепления ограждающих конструкций, увеличено количество крепежных элементов.

ЧЭАЗ работает с каждым заказчиком индивидуально, поэтому готов вносить изменения в изделия, учитывая потребности и пожелания заказчика, а также условия, в которых они будут эксплуатироваться. При разработке  сейсмостойкой продукции  количество и расположение дополнительных элементов жесткости и крепления рассчитывается с помощью профессионального программного обеспечения.

Изделия, изготовленные ЧЭАЗ, работают сегодня в разных климатических условиях, обеспечивая энергоснабжение и работу промышленных объектов как при высоких, так и низких температурах и различных природных явлениях.

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Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, ЧЭАЗ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
CHAZ
0.96

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