В ходе рабочего совещания в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области директор Филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ Олег Ефимов рассказал о важных этапах разработки Системным оператором Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС России) на 2025-2030 годы, роли региональных органов власти и сетевых организаций в этом процессе.

Совещание с участием представителей наиболее крупных территориальных сетевых организаций (ТСО), осуществляющих деятельность в регионе (филиал ПАО «Россети» - МЭС Урала, Свердловская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД», филиал ПАО «Россети Урал» - «Свердловэнерго», АО «ЕЭСК», АО «Облкоммунэнерго» и другие) проходило под руководством Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

В ходе рабочей встречи рассмотрены актуальные вопросы функционирования региональной электроэнергетики, итоги производственной деятельности за 2023 год и планы текущего года. Также обсуждались сроки и особенности подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств субъектов малого и среднего бизнеса, вопросы консолидации объектов электросетевого хозяйства, показатели аварийности объектов электроэнергетики.

В ходе доклада Олег Ефимов сообщил, что электропотребление в энергосистеме Свердловской области в 2023 году сохранилось на уровне 2022 года. В период низких температур максимум потребления мощности в энергосистеме составил 6643 МВт, что является рекордным показателем за десятилетие.

Он также рассказал об основных характеристиках наиболее значимых инвестиционных проектов региона, которые включены в утвержденную в 2023 году Минэнерго России СиПР ЭЭС России 2024−2029. В Свердловской области планируется реализовать масштабные проекты модернизации объектов генерации. В частности, запланирована модернизация блоков № 1 и № 4 Рефтинской ГРЭС (АО «Кузбассэнерго») с увеличением установленной мощности каждого с 300 МВт до 315 МВт. При этом мощность всей станции увеличится до 3830 МВт. В планах модернизация турбогенераторов № 6 и № 7 Среднеуральской ГРЭС (ПАО «ЭЛ5-Энерго»), в результате которой установленная мощность каждого из них увеличится на 20 МВт до 120 МВт, а мощность всей станции достигнет 1618,5 МВт.

В СиПР ЭЭС России 2024−2029 также определен ряд решений по перспективному развитию электрических сетей энергосистемы Свердловской области. Для исключения существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений в южной и юго-восточной части Екатеринбурга, в городе Арамиль, поселках Исток и Кольцово предусмотрена реконструкция подстанции (ПС) 35 кВ Нива с переводом ее на класс напряжения 110 кВ, а также ПС 110 кВ Керамик, ПС 110 кВ Алмазная, ПС 110 кВ Волна, ПС 110 кВ Свобода, ПС 110 кВ Монтажная, на юго-востоке Свердловской области предстоит реконструкция ПС 110 кВ Тугулым, в Белоярском городском округе - ПС 110 кВ Логиново.

Олег Ефимов отметил, что в текущий момент субъекты электроэнергетики, потребители и региональные органы власти предоставляют исходные данные для разработки программного документа планирования перспективного развития электроэнергетики на следующий среднесрочный период – СиПР ЭЭС России 2025–2030.

Он также напомнил руководителям электроэнергетических предприятий, что с 1 января 2024 года изменился порядок предоставления субъектами и потребителями информации о параметрах оборудования и ЛЭП. По новым требованиям, такая информация направляется Системному оператору в формате CIM – через предоставление фрагмента модели энергосистемы в формате cimxml на CIM-Портал или путем заполнения таблиц через web-интерфейс CIM-Портала.

«На данном этапе планирования крайне важно соблюдение всеми участниками процесса требований к формату, полноте и достоверности информации, а также сроков ее предоставления Системному оператору. В частности, ТСО должны предоставить свои предложения по развитию электрических сетей до 1 марта текущего года», – отметил директор Свердловского РДУ Олег Ефимов.

Предложения по развитию электрических сетей направляются ТСО в диспетчерские центры Системного оператора согласно Правилам предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденных приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340.