Речь идет об объектах капитального ремонта на участках автодорог Р-216 (Ипатово – Светлоград), А-165 (Винсады – Суворовская) и Р-217, Подъезд к Ставрополю.

Завершены работы по расширению проезжей части до четырех полос движения на участке с 476-го по 481-й км автодороги Р-216 в Ипатовском районе. Здесь расширили и укрепили земляное полотно с использованием геотекстиля, устроили основание и асфальтобетонное покрытие. На съездах в Октябрьское и Золоторёвку устроили современные остановочные комплексы.

Аналогичные работы ведутся на соседнем участке длиной 13 км – от улицы Тахтинской в Ипатово по направлению к Светлограду (с 455-го по 468-й км). Работы начали здесь в апреле 2022-го и планируют завершить до конца 2026 года.

Четырехполосным станет загруженный отрезок Татарка – Надежда в Ленинском районе (с 43-го по 55-й км федеральной дороги Р-217 «Кавказ», Подъезд к г. Ставрополю). Ежедневно по двухполосному участку проезжает около 20 тыс. машин, из-за чего в часы пик образовываются заторы. Ожидаемый эффект работ: увеличение пропускной способности до 30 тыс. авт./сут. На участке ведется устройство дорожной одежды. Встречные потоки разделят осевым ограждением. Для пешеходов установят восемь светофоров с кнопкой вызова, 14 остановок с автопавильонами, тротуарами и перильным ограждением. Объект сдадут в эксплуатацию в 2026 году. К этому моменту четырехполосное движение будет обеспечено на 45 км (при общей протяженности дороги – 62 км), а около 2 км расширят до шести полос.

На пути из Ставрополья в Карачаево-Черкесию с двух до четырех полос расширяют 27-километровый участок Винсады – Суворовская (с 0-го по 27-й км федеральной дороги А-165). Первые 2 км ввели в строй в 2022-м году, остальные 25 км сдадут в эксплуатацию до конца 2026 года.

В 2023 году капитально отремонтировали мост через ручей на 220-м км трассы А-167 под Буденновском. Кроме того, в рамках планово-предупредительных работ обновили путепровод на 351-м км автодороги А-167, мост через Большой Ставропольский канал на 279-м км Р-217 «Кавказ» и переправу через р. Дарья на 27-м км трассы А-165.

Добавим, что в прошлом году в Минеральных Водах на 351-м км автодороги Р-217 «Кавказ» смонтировали модульный надземный пешеходный переход, а в станице Суворовской на 30-м км автодороги А-165 установили светофор с кнопкой вызова.

*** В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится более 827 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Ставропольского края. Это трассы Р-217 «Кавказ», обходы п.Иноземцево, городов Пятигорск, Буденновск и с.Татарка, подъезды к городам Ставрополь, Железноводск и Черкесск, Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь, А-157 Минводы – Кисловодск, А-165 Лермонтов – Черкесск и А-167 Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды.