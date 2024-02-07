Энергетикам свердловского филиала «Россети Урал» предстоит выполнить комплекс мероприятий по текущему и капитальному ремонту, а также техническому обслуживанию крупных центров питания и высоковольтных линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение населенных пунктов Верхнесалдинского городского округа, городских округов Нижняя Салда и ЗАТО Свободный.

Специалисты отремонтируют более 200 единиц оборудования 11 подстанций, в числе которых такие крупные подстанции как «Пятилетка», «Титан», «Ключевская», «Басьяновка». На 12 высоковольтных линиях электропередачи энергетики произведут замену опор и элементов опор, изоляторов, установят птицезащитные устройства и расчистят просеки ЛЭП от поросли деревьев и кустарников на площади 79 ГА.

Кроме того, для повышения надежности и качества энергоснабжения сельских населенных пунктов, входящих в зону обслуживания Верхнесалдинского района свердловского филиала компании, на распределительных сетях 0,4-10 кВ будет выполнена замена изоляторов, опор и элементов опор, замена наружных вводов и неизолированного провода на более надежный и безопасный самонесущий изолированный провод (СИП) и другие работы.

На реализацию запланированных мероприятий в рамках ремонтной программы на данной территории в 2024 году электросетевая компания направит около 15 млн рублей.

Активная фаза ремонтной кампании приходится на теплое время года, однако плановые мероприятия по повышению надежности и качества электроснабжения энергетики «Россети Урал» проводят в течение всего года. Работы идут по графику и будут завершены до конца сентября.

Своевременное проведение технических мероприятий позволит обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение населения, объектов социальной сферы и предприятий в сезон максимума нагрузок.