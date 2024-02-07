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Новые станции "легкого метро" могут появиться во Владивостоке

7 февраля 2024, 17:45 223 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: primorsky.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото — Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Фото — Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Продолжается разработка технико-экономического обоснования проекта «Легкое метро» в дальневосточной столице. Это решение позволит жителям и гостям края пользоваться комфортным пассажирскими транспортом и не терять время в пробках.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, совместно с представителями администрации Владивостока, ОАО «РЖД» и АО «Экспресс Приморья» изучено направление маршрутной сети «Легкое метро». На основе этого, чтобы сделать отдаленные районы Владивостока более доступными, предлагается рассмотреть продление маршрута электропоезда в район станции Гайдамак, который будет включать в себя остановочные пункты Фадеева (Школьная), Фрегат, Зеленый Квартал.

«Рассмотрены вопросы продления маршрутов до опорной точки Казанский Храм и строительства пассажирских платформ Казанский Храм, стадион Динамо, Мыс Кунгасный, Березовая и Третья Рабочая. Последняя нужна для остановки электропоезда маршрута Мыс Чуркин – Владивосток», – уточнил глава ведомства Алексей Игнатенко.

Для транспортной связи отдаленных районов предложено строительство транспортно-пересадочных узлов на Семеновской площади и станции Океанская. Для разгрузки уличной сети вблизи железнодорожной инфраструктуры предлагается устройство перехватывающих парковок в районе станций Вторая Речка (автовокзал), железнодорожного вокзала, напротив центральной площади города.

Сейчас в ОАО «РЖД» проходит согласование техническое задание на разработку проекта «Организация внутригородских железнодорожных пассажирских перевозок в городе Владивостоке», которое предусматривает определение этапов и стоимости строительства, модернизации объектов инфраструктуры с технико-экономическими показателями.

Напомним, Губернатор Олег Кожемяко поручил заместителю председателя Правительства Приморья Ленару Нуриеву представить предложения для разработки технико-экономического обоснования на первоочередных маршрутах «Легкого метро»: Вторая Речка – Мыс Чуркин – Березовая, Луговая – Зеленый Бульвар, Вторая Речка – Казанский Храм, Владивосток – Дальзавод – Луговая – Третья Рабочая – Первая Речка – Владивосток, Владивосток – Большой Улисс.

Глава региона подчеркнул, что повышение комфорта пассажирского сообщения, модернизация железнодорожной инфраструктуры, новые маршруты – важные направления для Приморского края.

«Создание “легкого метро” позволит жителям и гостям края пользоваться комфортным пассажирскими транспортом, не стоять в пробках. Нужно сформировать план в этом году, заложить необходимые денежные средства. Мы в свою очередь обеспечим транспортную доступность к железнодорожным станциям, сделаем парковки», – обозначил глава Приморья.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Транспорт Строительство 

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