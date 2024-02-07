Подобный прибор уже установили в аэропорту Пулково для ускоренного проезда автомобилей и такси.

Столичная компания разработала и начала производить RFID-считыватели, которые идентифицируют объект на расстоянии до 15 метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В Москве работает более 60 предприятий в сфере микроэлектроники, на которых трудится свыше 20 тысяч сотрудников. В последние годы компании активно наращивают выпуск изделий собственной разработки. Так, одна из них начала производство RFID-считывателей, которые работают на большой дистанции. Подобный прибор уже установили в аэропорту Пулково для ускоренного проезда автомобилей и такси», — рассказал Владислав Овчинский.

Устройство, разработанное компанией SAUK, располагается около шлагбаума и пропускает определенные автомобили на специальные накопительные площадки, находящиеся недалеко от выхода из аэропорта. В машины помещают радиометки, которые и считывает устройство на расстоянии до 15 метров. Кроме того, приборы востребованы для учета товаров на складах и производствах, а также для контроля доступа транспорта на закрытых территориях и парковках. Их можно использовать и в антикражных системах.

Отечественное оборудование заместило иностранную продукцию благодаря качеству, надежности и локализации производства. Считыватели и метки известных зарубежных марок перестают поставлять в Россию, а компании, установившие их ранее, сталкиваются с отказом в технической поддержке.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан ряд антикризисных инструментов. Для масштабирования и развития промышленных производств в 2022 году был создан кластер фотоники и микроэлектроники, в который входит 57 ведущих компаний.

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