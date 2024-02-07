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Цифровая трансформация: руководители российских компаний учатся на примере IEK GROUP

7 февраля 2024, 15:30 301 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

В Школе управления Сколково генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин и директор департамента информационных технологий, руководитель цифровой трансформации бизнеса (CDTO) Дмитрий Лосев рассказали слушателям программы Digital Shift, как внедрить цифровую культуру в компании.

Андрей Забелин сам прошел обучение в четвертом потоке программы Digital Shift (ex CDTO), Дмитрий Лосев был выпускником пятого потока программы «Chief Product Officer: управление продуктовой стратегией». И в течение двух потоков топ-менеджеры IEK GROUP выступают экспертами программы Digital Shift, которая помогает руководителям и предпринимателям понять, как при помощи цифровых продуктов и AI получить больший эффект от процессов, продуктов и команд.

Андрей Забелин и Дмитрий Лосев делятся опытом цифровой трансформации компании на примере корпоративного проекта «Технолидеры». С этим кейсом уже познакомились более 100 топ-менеджеров и собственников компаний разных масштабов и направлений (от добычи ресурсов до производства стройматериалов и консалтинга).

— «Технолидеры» — это часть большого цифрового проекта Digital School, который успешно реализуется в компании IEK GROUP. Всего за три года более чем в три раза выросло количество полезных цифровых проектов, выполненных сотрудниками, которые ранее не имели отношения к информационным технологиям. Многие участники проекта «Технолидеры» сейчас активно работают над цифровыми продуктами в компании, — говорит Андрей Забелин.

Дмитрий Лосев представил студентам полноценный кейс. Вместе со слушателями программы Digital Shift обсуждали гипотезы и ошибки, предлагали инструменты для внедрения проектов цифровой трансформации, рассматривали основные принципы и ключевые понятия, рассказывали, какие препятствия могут быть в процессе внедрения подобных проектов.

На финальной защите выпускных проектов программы Андрей Забелин являлся одним из экспертов. Только 7 проектов были вынесены на обсуждение, и эксперты помогли студентам оценить возможности их реализации, дали рекомендации по минимизации рисков. Также Андрей Забелин выступил на встрече закрытого клуба Alumni CDTO, где выпускники программы Digital Shift разбирали актуальные темы, кейсы, проблемы действующих игроков рынка.

Опыт IEK GROUP в реализации проекта «Технолидеры» будет полезным для руководителей компании и предпринимателей и поможет им внедрить цифровую культуру в своих компаниях.

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Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
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