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Цивилев провел первое заседание штаба по реализации проекта ОЭЗ "Кузбасс"

7 февраля 2024, 16:45 248 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: РИА Новости
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© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел первое заседание штаба про реализации проекта особой экономической зоны "Кузбасс", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Сергей Цивилев провел первое заседание штаба по реализации проекта строительства особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Кузбасс"… Она будет расположена в городе Кемерово и на территории Топкинского муниципального округа", – говорится в сообщении.

"Создание особой экономической зоны "Кузбасс" — важнейший проект, поэтому его реализацию будем держать на особом контроле. Ежемесячно буду проводить заседания штаба и решать все вопросы, включая проектирование, организацию строительства, запуск производств. Для развития ОЭЗ будут задействованы все возможности правительства Кузбасса", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.

Глава региона подчеркнул, что ОЭЗ "Кузбасс" должна соответствовать всем современным требованиям, вносить свой вклад в технологический и экономический суверенитет государства.

"Здесь будет работать ряд крупных предприятий, в том числе по производству продуктов питания очень высокого качества. Поэтому требования к экологии будут самые серьезные. К примеру, на заводе "Топкинский цемент" за последние годы провели серьезную модернизацию, установили современные системы очистки по всем выбросам, и теперь технологии соответствуют самым высоким экологическим стандартам", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.

Губернатор отметил, что в регионе будет создана система по подготовке высококвалифицированных кадров для резидентов ОЭЗ "Кузбасс".

"На прошлой неделе президент России Владимир Путин поддержал строительство в Кузбассе межвузовского кампуса. Мы создаем новый, студенческий регион. У молодежи появится возможность реализовать свой потенциал, а у предприятий — получить нужных специалистов. Все резиденты должны подготовить информацию по своей кадровой потребности — к какому году, по каким специальностям, какой квалификации вам нужны люди. Система образования Кузбасса на основании этих заявок будет готовить необходимых специалистов", — рассказал Сергей Цивилев.

В ходе встречи были подписаны соглашения с потенциальными резидентами. Документы предусматривают реализацию в ОЭЗ "Кузбасс" инвестиционных проектов по переработке амаранта, зерна, сырого молока, сыров, медицинских изделий и оборудования, промышленного оборудования и комплектующих, железобетонных изделий, а также бумажной упаковки из вторсырья.

В настоящее время для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры администрацией Топкинского муниципального округа проводятся комплексные проектные работы. Выбор Северо-Кузбасской агломерации для создания ОЭЗ "Кузбасс" связан с наличием свободных земельных участков для производств, отсутствием других преференциальных налоговых режимов, близостью к железнодорожным станциям, трассе P-255 "Сибирь" и будущему обходу Кемерова, что позволит резидентам использовать транспортную инфраструктуру, получать сырье и отгружать произведенную продукцию в другие регионы и страны.

Резидентам особой экономической зоны "Кузбасс" доступен ряд льгот – снижение налоговых ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество, освобождение на 5 лет от уплаты земельного налога, освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте и экспорте в свободной таможенной зоне.

 

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Метки: ОЭЗ КУЗБАСС, ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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