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«Россети Тюмень» завершили модернизацию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) на четырех питающих центрах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На повышение надежности работы высоковольтных подстанций, обеспечивающих электроэнергией ключевые месторождения «ЛУКОЙЛ», энергокомпания направила более 11 млн рублей.
Системы оперативного постоянного тока предназначены для бесперебойности основного и резервного электропитания ключевого подстанционного оборудования. На питающих центрах 110 кВ «Уральская», «Вать-Еган», «Слава» и «Айка» специалисты «Россети Тюмень» выполнили замену ключевых элементов СОПТ – зарядно-выпрямительных устройств. Новые современные аппараты отечественного производства оснащены микропроцессорными блоками управления, которые обеспечивают гибкость настройки параметров работы СОПТ, а также способствуют увеличению срока эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики, систем телемеханики, аварийного освещения и предупредительной сигнализации.
Высоковольтные подстанции «Уральская», «Вать-Еган», «Слава» и «Айка» обеспечивают электроэнергией Ватьеганское, Южно-Ягунское и Восточно-Придорожное месторождения углеводородов. Обновление оборудования на объектах «Россети Тюмень» позволило повысить надежность передачи энергоресурса объектам ТЭК, на которых ежегодно добывается порядка 20 млн тонн нефти.
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