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В "Белгородэнерго" подвели итоги работы по технологическому присоединению за 2023 год

7 февраля 2024, 14:45 298 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр
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Пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

Пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

В 2023 году «Белгородэнерго» подключило к сетям 6365 объектов общей мощностью 129 МВт, 670 из них - социально значимые. Технологическое присоединение учреждений образования, медицины, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства - на особом контроле энергетиков, так как от них напрямую зависит качество жизни белгородцев, — сообщает телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»

Всего надежным и качественным электроснабжением было обеспечено: 330 домов для социально незащищенных граждан, 171 объект связи, 95 объектов водоснабжения, 38 учреждений образования, 27 учреждений здравоохранения, 7 объектов культуры и спорта.

122 объекта подключено по программе инициативного бюджетирования с подачи жителей региона. Это дополнительные участки наружного освещения, благоустроенные рекреационные зоны, набережные. В их числе новый парк аттракционов «Калейдоскоп», набережная в поселке Ракитное, рекреационная зона «Теплый Колодезь - зеленая долина Губкина» и другие.

Помимо социального и бытового сектора, электричество получили крупные предприятия аграрной сферы, перерабатывающей промышленности, небольшие фермерские хозяйства, предприятия малого бизнеса. Самые энергоемкие - свинокомплекс «Короча», предприятие по выпуску продукции на основе растительных белков и комбинат по переработке масличных культур в Алексеевке, новые линии завода по выпуску сыров в Прохоровке.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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