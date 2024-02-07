В Подмосковье запустят завод по производству хирургического шовного материала, применяемого при оперативных вмешательствах для соединения тканей и остановки кровотечений. Проект компании «Интеграл Медикал» на территории городского округа Подольск будет запущен при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) уже в этом году.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 500 млн рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 60 рабочих мест. На текущий момент на предприятии площадью более 4,3 тысяч кв. метров завершается монтаж стерильных помещений и идет подготовка к пусконаладочным работам. Запуск предприятия намечен на III квартал 2024 года», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Все цеха по производству хирургического шовного материала, в соответствии с требованиями, будут оборудованы в чистых помещениях. Компания планирует запустить в Подмосковье импортозамещающее производство инновационного шовного материала, при использовании которого будет происходить полная регенерация швов. Для производства этого материала на предприятии запустят высокотехнологичную автоматизированную линию.

«После того, как с российского рынка ушли европейские производители стерильных шовных материалов, мы поставили перед собой цель - запустить производство собственных материалов, которые станут достойным качественным аналогом. На предприятии в Подмосковье мы сможем производить целую линейку хирургических игл из отечественного сырья», - отметил генеральный директор компании «Интеграл медикал» Артур Силиверстов.

Шовный материал, который будет производиться на предприятии в Подмосковье, сможет применяться при любых оперативных вмешательствах, в том числе онкологических. После выхода на полную мощность, предприятие сможет в год производить не менее 10 млн стерильных нитей и игл. На первом этапе продукция «Интеграл Медикал» будет поставляться в лечебно-профилактические учреждения по всей России. В дальнейшем планируется также наладить экспорт в другие страны.