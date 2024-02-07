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В Санкт-Петербурге за 1 млрд построят новый детсад на Софийской улице

7 февраля 2024, 17:29 224 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В муниципальном округе Волковское Санкт-Петербурга построят детский сад на 250 мест, сообщает RosTender.info. Фонд капитального строительства и реконструкции определит подрядчика по итогам конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 27 февраля. Объем выделенных средств составит 1 млрд рублей.

Новое здание построят на участке №222 по Софийской улице. Его общая площадь составит не более 6 700 м2. Работы завершатся не позднее 19 мая 2025 года. Детский сад примет детей в возрасте от 1-го до 8-ми лет. Для них оборудуют плавательный бассейн с чашей 7х3, зал для спорта и музыки, а также игровые, спальни и медицинский блок.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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