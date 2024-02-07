Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в столице. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2024 года обновим более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов», — рассказал Петр Бирюков.

Такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней.

Программа ремонта трансформаторных подстанций и распределительных пунктов включает комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Так, проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики.

Кроме того, работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций и регулировку запорных устройств.

Бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле. Специалисты регулярно проверяют техническое состояние оборудования и при необходимости принимают решение о его замене или ремонте.