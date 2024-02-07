Крупнейший центр обработки данных будет запущен в Саратовской области к осени 2024 года. Об этом сообщает региональное министерство цифрового развития и связи.



Дата-центр будет расположен в Балаковском районе, на нем разместятся мощности платформы "Гостех", что обеспечит более 12 тыс. цифровых услуг в год. Будут созданы более 100 рабочих мест. Общая площадь машинных залов – 10,4 тыс. кв. м, техгологических модулей – 62,4 тыс. кв. м, предполагается разместить около 120 тыс. серверов.



Реализация проекта разбита на этапы, полностью его планируется завершить к 2030 году, но запуск первой очереди пройдет осенью 2024 года.



Напомним, строительство ЦОДа началось в 2021 году. Старт ему дал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.