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Крупнейший в России дата-центр откроют в Саратовской области осенью 2024 года

7 февраля 2024, 18:00 229 Время чтения ≈ < минуты
Источник: om-saratov.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: probalakovo.ru

Фото: probalakovo.ru

Крупнейший центр обработки данных будет запущен в Саратовской области к осени 2024 года. Об этом сообщает региональное министерство цифрового развития и связи.

Дата-центр будет расположен в Балаковском районе, на нем разместятся мощности платформы "Гостех", что обеспечит более 12 тыс. цифровых услуг в год. Будут созданы более 100 рабочих мест. Общая площадь машинных залов – 10,4 тыс. кв. м, техгологических модулей – 62,4 тыс. кв. м, предполагается разместить около 120 тыс. серверов.

Реализация проекта разбита на этапы, полностью его планируется завершить к 2030 году, но запуск первой очереди пройдет осенью 2024 года.

Напомним, строительство ЦОДа началось в 2021 году. Старт ему дал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

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Метки: ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР
Отрасль: Строительство 

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