Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2023 году отремонтировали порядка 270 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения.

Комплекс технических мероприятий реализован в рамках подготовки сетевого комплекса региона к функционированию в сложных погодных условиях зимы. В перечне выполненных работ на энергообъектах – замена аварийных опор, поврежденных и устаревших изоляторов, ветхого провода на современный самонесущий изолированный (СИП). Монтаж СИП позволяет снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сократить объемы и время аварийно-восстановительных работ, исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи. Кроме того, специалисты в течение года привели в нормативное состояние 125 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ, 189 единиц коммутационных аппаратов на подстанциях 35-110 кВ.



Качественный и своевременный ремонт энергообъектов филиала позволил пройти пик нагрузки на сети в период новогодних праздников без сбоев в электроснабжении потребителей республики. Основную часть работ – около 80% – энергетики выполнили собственными силами без привлечения подрядных организаций. Это позволило оптимизировать расходы и более качественно провести ремонт энергообъектов.