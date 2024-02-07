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В 2023 году Чебоксарская ГЭС увеличила выработку на 5,4%

7 февраля 2024, 17:00 258 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ПАО РусГидро
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Фото: ПАО «РусГидро» Чебоксарская ГЭС

Фото: ПАО «РусГидро» Чебоксарская ГЭС

В 2023 году Чебоксарская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») произвела 2,37 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 5,4% больше, чем в 2022.

Выработка гидроэлектростанции - самого крупного объекта генерации Чувашии - составила 48% от суммарного производства электроэнергии на территории республики и 44% от объема ее энергопотребления.

Директор Чебоксарской ГЭС Антон Дорофеев отмечает:

«В 2023 году из-за теплой погоды было раннее и поэтому длительное половодье, к тому же довольно маловодное. Поэтому расходы через донные водосбросы удалось значительно снизить, а значит, сохранить хорошие напоры и обеспечить высокую выработку электроэнергии даже в условиях низкой водности».

Для сравнения: в 2023 году расходы через донные водосбросы составил 4,7 км³, тогда как в многоводном 1994-ом – 29,6 км³ (в 6 раз больше). Летняя межень 2023 года также была маловодной, а осенью наблюдалось затяжное тепло и дождевой паводок. Такие гидрологические условия при грамотном планировании водноэнергетического режима ГЭС способствовали рациональному использованию водных ресурсов.

В первом квартале 2024 года, по прогнозам Росгидромета, на Волжско-Камском каскаде приток воды ожидается близким к норме, в бассейне Чебоксарского водохранилища 135–170% от среднемноголетних значений. На начало февраля запасы воды в снеге в бассейне Чебоксарского водохранилища составляют 144%.

В целом обстановка на Волжско-Камском каскаде сейчас типичная для зимней межени. Все водохранилища работают планово. Корректировать режимы работы гидроузлов Федеральное агентство водных ресурсов планирует в феврале.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от многих факторов, в том числе и от водности, запасов воды в водохранилище, диспетчерского графика сработки/наполнения водохранилища. Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Чебоксарская ГЭС – последняя по времени строительства гидроэлектростанция на Волге. На станции установлено 18 гидроагрегатов общей мощностью 1370 МВт. До настоящего времени Чебоксарская ГЭС эксплуатируется на непроектной отметке водохранилища – 63 м.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,5 ГВт.

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Метки: РУСГИДРО, ЧЕБОКСАРСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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