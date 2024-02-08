«Россети Юг» в 2024 году выполнят ремонт более 2,9 тыс. трансформаторных подстанций (ТП) класса напряжения 6-10/0,4 кВ, что на 1,2% превысит плановый показатель 2023 года. На эти цели будет направлено более 70 млн рублей в рамках программы технического обслуживания и ремонта энергооборудования.

Наибольший объем работ намечен в Ростовской области: здесь в нормативное состояние приведут 1,4 тыс. трансформаторных подстанций. В Волгоградской области планируется отремонтировать 709 энергообъектов, в Астраханской – 426, в Калмыкии – 367 ТП.

Трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Поэтому специалисты «Россети Юг» уделяют повышенное внимание качественному ремонту и обслуживанию оборудования на этих энергообъектах. В числе основных производственных мероприятий – ремонт трансформаторов, выключателей, восстановление устройств релейной защиты и автоматики, а также замена устаревших узлов и деталей.

«Россети Юг» ежегодно реализуют ремонтную программу с целью повышения надежности электроснабжения потребителей и подготовки электросетевых объектов к стабильной работе в период сезонных пиковых нагрузок.