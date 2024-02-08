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Энергетики "Самарских РС" реконструировали более 90 км распределительных сетей в населенных пунктах области

8 февраля 2024, 14:00 371 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Волга
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Энергетики самарского филиала ПАО «Россети Волга» активно модернизируют распределительные сети в поселках, селах и малых городах региона. Только за 2023 год было модернизировано более 90 км сетей. Сумма вложений составила более 427 млн рублей.

В селах Валы и Русская Борковка Ставропольского района Самарской области реконструкция длилась менее года, при этом энергетики выполнили масштабные работы по 100%-й модернизации сетей – в общей сложности заменили более 42 км провода, установили 1266 новых опор, смонтировали 16 трансформаторных подстанций большей мощности.

В селах Курумоч, Старосемейкино и Колодинка заменено около 40 км «голого» провода на самонесущий изолированный большего сечения, установлено 1399 опор, смонтировано 11 новых трансформаторных подстанций мощностью 3050 кВА.

Обновили распределительные сети и в селе Воскресенка – энергетики заменили почти 12 км провода и установили новые КТП.

Там, где требовалась замена или установка нового прибора учета, были смонтированы новые счетчики с заводской функцией управления встроенным устройством коммутации нагрузки. Теперь скачки напряжения из-за высокого потребления электричества соседями не будут беспокоить остальных жителей сел – при превышении установленного порога максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении потребителя, отключение электричества будет проводиться автоматически. Реализованная функция технологической защиты электрической сети не является ограничением режима потребления и полностью соответствует требованиям действующего законодательства.

Масштабные работы по замене распределительных сетей филиала избавили сельчан от таких проблем, как низкое напряжение, нехватка мощности, позволили исключить технологические нарушения из-за обрывов проводов, создать запас для подключения будущих потребителей и обеспечить надежное электроснабжение в период зимних и летних максимумов нагрузок.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ РС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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