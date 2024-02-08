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Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение деревни Кокорино Соликамского округа

8 февраля 2024, 13:15 400 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
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Специалисты Березниковских электрических сетей филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» обеспечили электроснабжение деревни Кокорино Тохтуевского территориального сектора Соликамского округа.

Для выполнения своих обязательств энергетики «Пермэнерго» установили в населенном пункте комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную трансформатором мощностью 250 кВА, и смонтировали воздушные линии электропередачи 0,4 – 10 кВ общей протяженностью почти 12 километров.

Деревня Кокорино – один из старейших населенных пунктов Пермского края, ей более 400 лет. Электричество сюда было проведено после Великой Отечественной войны, в 1947 году. Но в начале 90-х годов провода были украдены.

Сейчас в Кокорино насчитывается несколько десятков домов, жители которых посещали деревню, в основном, весной, летом и осенью. В это время они использовали генераторы. По мнению специалистов муниципалитета, у Кокорино есть неплохие перспективы развития, ведь деревня находится в экологически чистом месте недалеко от крупного промышленного центра Верхнекамья - Соликамска, теперь здесь есть постоянная дорога и электроснабжение. 

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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