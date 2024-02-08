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Энергетики отремонтировали ЛЭП для надежности электроснабжения потребителей частного сектора в г.о. Чехов

8 февраля 2024, 18:00 305 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали воздушную линию электропередачи на ул. Вишневой в п. Мещерское г. о. Чехов. В ходе работ силами персонала на участке линии ВЛ-0,4 кВ протяженностью 350 м вместо неизолированного провода был смонтирован провод самонесущий изолированный.

По данной линии от КТП-725 обеспечивается электроснабжение более 60 потребителей, расположенных на ул. Дубравной и Вишневой.  Ранее в указанной подстанции были выполнены мероприятия по замене силового оборудования, также направленные на обеспечение надежного электроснабжения потребителей.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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