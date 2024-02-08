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Энергетики подключили более 1,8 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса Подмосковья к сетям "Мособлэнерго"

8 февраля 2024, 13:45 350 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» подключили в Подмосковье более 1,8 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса к сетям компании в 2023 году. Средний срок технологического присоединения составил 72 дня. 100 % заявок на подключение было подано онлайн: через «Портал потребителя» «Мособлэнерго» и посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

«Мособлэнерго» принимает активное участие в проектах развития предпринимательской деятельности на территории Московского региона. Так, в 2023 году компания участвовала в проекте Министерства сельского хозяйства и промышленности Московской области по внедрению единой услуги по подключению к электрическим сетям фудтраков на территории городских парков и иных местах массового посещения.

«Мособлэнерго» с учетом своего опыта и знаний смогло предложить необходимое решение по быстрому подключению таких объектов - с учётом короткого сезонного использования требовалось оперативное подключение объектов, что и было реализовано с использованием процедуры временного технологического присоединения - с момента подачи заявки до старта продажи мороженного или хот-догов проходило не более двух недель. В текущем году работа в этом направлении будет продолжена.

Всего «Мособлэнерго» в 2023 году произвело подключение к электросетям более 14 тыс. потребителей Московской области. В рамках реализации договоров на технологическое присоединение суммарная мощность, предоставленная новым абонентам, составила 414 МВт. Наибольшее количество подключений выполнено в Раменском, Одинцовском, Сергиево-Посадском городских округах и городском округе Павловский Посад.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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