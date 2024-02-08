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Энергетики повысили надежность электроснабжения жителей села в Раменском городском округе

8 февраля 2024, 15:15 364 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили надежность электроснабжения потребителей с. Игумново Раменского г.о. В конце января текущего года энергетики выполнили мероприятия по распределению нагрузки между фазами воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции КТП-402.

Произведенные работы позволили стабилизировать уровень напряжения электроэнергии в 30 домовладениях на ул. Центральной, а также снизить риск повреждения коммутационной аппаратуры электрической сети.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание объектов электроэнергетики на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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