Спецвыпуск RusCable Insider #344
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Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и председатель Комиссии по атомной энергии Индии, секретарь Департамента по атомной энергии Правительства Индии Аджит Кумар Моханти посетили площадку сооружения АЭС «Куданкулам» в Индии (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).
В ходе двухдневного визита делегация осмотрела сооружаемые энергоблоки второй и третьей очередей АЭС «Куданкулам», обсудила перспективную повестку сотрудничества. По итогам переговоров был подписан важный для совместного российско-индийского проекта документ — протокол к межправительственному соглашению по сооружению энергоблоков второй и третьей очередей АЭС «Куданкулам» от 2008 года.
«Индия многие десятилетия является нашим стратегическим партнером. Российско-индийское сотрудничество в атомной сфере имеет глубокие корни, первые межправительственные документы по индийской АЭС российского дизайна были подписаны еще в восьмидесятые годы прошлого столетия. В конце прошлого года мы отметили замечательный совместный юбилей — десять лет с момента подключения первого энергоблока АЭС «Куданкулам» к энергосети Республики Индия. Мы продолжаем работать над совместными проектами в различных сферах использования атомной энергии и с оптимизмом смотрим на дальнейшее расширение сотрудничества», — отметил Алексей Лихачев.
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