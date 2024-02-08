Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и председатель Комиссии по атомной энергии Индии, секретарь Департамента по атомной энергии Правительства Индии Аджит Кумар Моханти посетили площадку сооружения АЭС «Куданкулам» в Индии (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

В ходе двухдневного визита делегация осмотрела сооружаемые энергоблоки второй и третьей очередей АЭС «Куданкулам», обсудила перспективную повестку сотрудничества. По итогам переговоров был подписан важный для совместного российско-индийского проекта документ — протокол к межправительственному соглашению по сооружению энергоблоков второй и третьей очередей АЭС «Куданкулам» от 2008 года.