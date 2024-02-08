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Действующие проекты комплексного развития территорий (КРТ) позволяют построить 5,2 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«По проектам КРТ, находящимся сегодня в работе, будет построено порядка 5,2 миллиона "квадратов" жилья для переселения людей по городской программе реновации жилищного фонда», — отметил Андрей Бочкарёв.
По его словам, в рамках программы КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы.
«Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура», — уточнил заммэра.
Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отмечала, что бывшие промзоны активно включаются в городскую среду.
«На них появляются многофункциональные кварталы, мы видим проекты, совмещающие одновременно жилье, офисные здания, технопарки с современным производством, социальную и транспортную инфраструктуру», — добавила Юлиана Княжевская.
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