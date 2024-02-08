Действующие проекты комплексного развития территорий (КРТ) позволяют построить 5,2 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«По проектам КРТ, находящимся сегодня в работе, будет построено порядка 5,2 миллиона "квадратов" жилья для переселения людей по городской программе реновации жилищного фонда», — отметил Андрей Бочкарёв.

По его словам, в рамках программы КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы.

«Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура», — уточнил заммэра.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отмечала, что бывшие промзоны активно включаются в городскую среду.