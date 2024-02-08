Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) объявило конкурс на право поиска коренных месторождений алмазов в бассейне реки Кюленке на Линденской площади Жиганского района, сообщает RosTender.info.
От компаний принимаются заявки до 26 февраля. На подведение итогов выделят 3 дня. Объем выделенных средств на поисковые работы составит 493,7 млн рублей.
Работы начнутся после заключения государственного контракта и завершатся к концу 2026 года. Специалистам предстоит выявить алмазоносные кимберлитовые тела в бассейне реки и оценить прогнозные ресурсы алмазов категории Р2. Затем они разработают рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.
Мероприятия пройдут в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2024 год».
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