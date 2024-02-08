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В Якутии выделят 493,7 млн на поиск месторождений алмазов в Жиганском районе

8 февраля 2024, 16:00 340 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) объявило конкурс на право поиска коренных месторождений алмазов в бассейне реки Кюленке на Линденской площади Жиганского района, сообщает RosTender.info.

От компаний принимаются заявки до 26 февраля. На подведение итогов выделят 3 дня. Объем выделенных средств на поисковые работы составит 493,7 млн рублей.

Работы начнутся после заключения государственного контракта и завершатся к концу 2026 года. Специалистам предстоит выявить алмазоносные кимберлитовые тела в бассейне реки и оценить прогнозные ресурсы алмазов категории Р2. Затем они разработают рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.

Мероприятия пройдут в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2024 год».

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Метки: РОСТЕНДЕР, ЯКУТИЯ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 

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