Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) объявило конкурс на право поиска коренных месторождений алмазов в бассейне реки Кюленке на Линденской площади Жиганского района, сообщает RosTender.info.

От компаний принимаются заявки до 26 февраля. На подведение итогов выделят 3 дня. Объем выделенных средств на поисковые работы составит 493,7 млн рублей.

Работы начнутся после заключения государственного контракта и завершатся к концу 2026 года. Специалистам предстоит выявить алмазоносные кимберлитовые тела в бассейне реки и оценить прогнозные ресурсы алмазов категории Р2. Затем они разработают рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.

Мероприятия пройдут в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2024 год».