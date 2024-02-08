Андрей Воробьев обсудил с представителями «Россетей Московский регион» модернизацию электросетей на территории этого городского округа. Губернатор также посетил подстанцию «Слобода», которая обеспечивает электроснабжением жителей поселка Павловская Слобода, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Это очень важная питающая станция. Не так давно у меня состоялась встреча с руководством компании «Россети Московский регион», а также с министром энергетики России. Дело в том, что количество подключений в Подмосковье заметно растет. Поэтому крайне важно обеспечивать оперативные мероприятия, связанные с электросетями, трансформаторными подстанциями, новыми питающими центрами, - сказал Андрей Воробьев. - Мы видим, что в Истре количество заявок на подключение увеличивается, городской округ – лидер по энергопотреблению в Московской области. Здесь преимущественно ведется строительство ИЖС, коттеджных поселков. Сейчас мы заложили строительство дороги, возводим новую школу - все это говорит о том, что модернизация сетей в Истре является очень важной задачей».

Подстанция «Слобода» обеспечивает электроэнергией социальные, промышленные объекты, дома жителей. Ее уникальность в том, что здесь работает оборудование 4-х классов напряжения – 220 кВ, 110 кВ, 10 кВ, 6 кВ. Это позволяет обеспечивать переток мощности в зависимости от того, где больше нагрузка. Суммарная трансформаторная мощность подстанции - 626 МВА.

За последние 10 лет в Истре заключили более 140 тысяч договоров технологического присоединения. Среди крупнейших объектов, которые были подключены к сетям в 2023 году - Истринская клиническая больница и Технолицей им. В.И. Долгих. Для образовательного кластера в Истре «Россети Московский регион» дополнительно построили 2 блочных трансформаторных подстанции.

«Городской округ Истра динамично развивается. Так, с 2019 года потребление электроэнергии увеличилось на 37%. Это существенные цифры, которые требуют своевременного строительства сетевой инфраструктуры, обеспечения надежности и качества электроснабжения. На этот год запланирована реконструкция трех системообразующих распределительных пунктов, мы также построим новый распределительный пункт и две кабельные линии с подстанции «Ядрошино». Это увеличит надежность и качество электроснабжения в Бужаровском, Ядроминском и Новопетровском сельских поселениях. Более 15 тысяч человек почувствуют перемены», - рассказал и.о. директора филиала «Западные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» Александр Мартихин.

В Истре сейчас реализуется самая большая в регионе программа по консолидации частных сетей, а также сетей садовых и дачных товариществ, что способствует сокращению аварийности. С 2019 по 2023 годы филиалу «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» передано около 370 СНТ, на баланс поставлено свыше 590 км линий электропередач и 320 трансформаторных подстанций.

В прошлом году энергетики отремонтировали в округе более 36 км воздушных и свыше 1,4 тысячи км кабельных линий электропередачи. Привели в порядок 90 объектов распределительной сети. Кроме того, расчистили около 60 га просеки вдоль ЛЭП.

План на 2024 год - заменить более 26 км воздушных линий, 4,8 км кабельных линий, отремонтировать 101 трансформаторную подстанцию и расчистить свыше 41 га просек. Более качественное электроснабжение получат 70 тысяч жителей в г.о. Истра.