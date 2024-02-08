RusCable Insider #345
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В эти дни в г. Уфе ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») завершает строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) 6/0,4 кВ. Она находится в мкр. Зеленая Роща на территории ЖК «Самоцветы» и предназначена для электроснабжения двух строящихся 25-этажных жилых домов.
На энергообъекте установлено 2 силовых трансформатора по 1000 кВА каждый, 8 выключателей и разъединителей 6 кВ, шкаф сбора и передачи данных, щит собственных нужд, два главных распределительных щита 0,4 кВ.
Уникальность этого вроде бы обычного проекта состоит в том, что он полностью - от проектирования до сдачи в эксплуатацию - выполнен собственными силами компании, включая производство всей основной линейки электротехнического оборудования для будущей БКТП 6/0,4 кВ. Монтаж оборудования на энергообъекте также выполнило ООО «БЭСК Инжиниринг». Кроме того, инжиниринговая компания обеспечивает и его последующее сервисное сопровождение.
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