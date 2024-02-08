Энергетики Лабинского филиала компании «Россети Кубань» выполнили ремонт свыше 150 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) основной и распределительной сети в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края в 2023 году.

В ходе работ специалисты заменили 270 опор и свыше 3,6 тыс. устаревших изоляторов на современные из закаленного стекла, а также выполнили ремонт порядка 200 контуров заземления и фундаментов опор.

Отремонтированные ЛЭП обеспечивают электроэнергией ряд социально значимых объектов, промышленных предприятий, а также порядка 300 тыс. жителей лабинского энегорайона.

В целях выполнения норм экологической безопасности специалисты установили 70 комплектов птицезащитных устройств (ПЗУ) на участках высоковольтных линий электропередачи 110 кВ «Ходзь – Мостовская» и «Курганная Тяговая – Родниковская» в Мостовском и Курганинском районах края.

Современные ПЗУ предотвращают гибель пернатых от воздействия электрической дуги и тока. Кроме того, установка птицезащитных устройств способствует снижению количества технологических нарушений, связанных с жизнедеятельностью птиц, которые выбирают опоры линий электропередачи для отдыха и гнездования.

Лабинский филиал компании «Россети Кубань» обеспечивает электроснабжение трех муниципальных образований: Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края. В зоне ответственности филиала находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.