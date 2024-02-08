В Хабаровском крае открылось двухпутное движение поездов на перегоне Гурское – Почепта линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. «Бамстроймеханизация» (ГК 1520, входит в Нацпроектстрой) возвела 9 км вторых путей, что позволило увеличить пропускную способность железнодорожного подхода к портам Ванино-Совгаванского узла.



Строительство велось в непростых геологических условиях - перегон Гурское - Почепта пролегает в отрогах Сихотэ-Алиньского хребта. Механизаторы переработали на объекте 385 тысяч кубометров грунта. Учитывая горный рельеф, большая часть пришлась на устройство скальной выемки. На участке смонтировали 12 искусственных сооружений.



На перегоне модернизировали системы СЦБ, связи и энергоснабжения. Также установили 420 опор под контактную сеть, а на прилегающих станциях смонтировали 8 стрелочных перевода.



Всего на линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань «Бамстроймеханизация» построит более 360 км вторых путей на 32 объектах. В итоге пропускная способность линии вырастет с 33 до 58 пар поездов в сутки. Работы – часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог.