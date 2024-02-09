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АО "Оптиковолоконные Системы" совместно с ЦРПТ приступили к работе в рамках эксперимента по маркировке оптического волокна

9 февраля 2024, 17:30 153 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Оптиковолоконные Системы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rusfiber.ru

Фото: rusfiber.ru

8 февраля 2024 года состоялся визит представителя ЦРПТ (оператора государственной системы маркировки «Честный знак»). Целью визита стало знакомство с предприятием и обсуждение организационных вопросов в рамках эксперимента по маркировке оптических волокон и волоконно-оптических кабелей.

Представитель ЦРПТ познакомился с производственными процессами, номенклатурой выпускаемой продукции и ее прослеживаемостью на всех этапах до отгрузки потребителям.

Также компания получила рекомендации по работе с маркировкой в тестовом контуре системы «Честный знак». Тестовый контур — это тестовая версия основной системы для отработки бизнес-процессов, тренировки сотрудников и отладки программного обеспечения компании.

Следующим этапом станет интеграция внутренней системы прослеживаемости продукции ОВС и единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

Напомним, что с 1 декабря 2023 года стартовал эксперимент по маркировке оптических волокон и волоконно-оптических кабелей. В течение года будет протестирована маркировка оптических волокон и волоконно-оптических кабелей и проработана прослеживаемость оборота оптоволоконной продукции с момента производства до вывода из оборота.

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Метки: ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, ЧЕСТНЫЙ ЗНАК, МАРКИРОВКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
OTSI
4.17

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