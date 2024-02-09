8 февраля 2024 года состоялся визит представителя ЦРПТ (оператора государственной системы маркировки «Честный знак»). Целью визита стало знакомство с предприятием и обсуждение организационных вопросов в рамках эксперимента по маркировке оптических волокон и волоконно-оптических кабелей.

Представитель ЦРПТ познакомился с производственными процессами, номенклатурой выпускаемой продукции и ее прослеживаемостью на всех этапах до отгрузки потребителям.

Также компания получила рекомендации по работе с маркировкой в тестовом контуре системы «Честный знак». Тестовый контур — это тестовая версия основной системы для отработки бизнес-процессов, тренировки сотрудников и отладки программного обеспечения компании.

Следующим этапом станет интеграция внутренней системы прослеживаемости продукции ОВС и единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

Напомним, что с 1 декабря 2023 года стартовал эксперимент по маркировке оптических волокон и волоконно-оптических кабелей. В течение года будет протестирована маркировка оптических волокон и волоконно-оптических кабелей и проработана прослеживаемость оборота оптоволоконной продукции с момента производства до вывода из оборота.