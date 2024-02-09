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ENTSO-E впервые опубликовала планы по развитию шельфовых электрических сетей стран-членов ЕС

9 февраля 2024, 17:00 167 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Европейская ассоциация ENTSO-E в рамках подготовки очередного 10-летнего плана по развитию электрических сетей ЕС (TYNDP 2024) представила обзор первых планов по строительству сетей на шельфе – Offshore Network Development Plans (ONDP). ONDP анализирует текущую ситуацию и будущие потребности стран-членов ЕС в строительстве сетевой инфраструктуры для достижения целевого показателя – не менее 300 ГВт шельфовых ВЭС к 2050 г. (в настоящее время их совокупная мощность составляет менее 20 ГВт). Ожидается, что шельфовая ветровая генерация станет третьим по значимости ресурсом для европейских энергосистем, обеспечивая 18% совокупного производства диспетчируемой электроэнергии к 2040 г.

Согласно приведенным в ONDP данным, потенциально в ЕС можно построить 384 ГВт шельфовых ВЭС. Для достижения амбициозного промежуточного целевого показателя в 182 ГВт к 2030 г. потребуется ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 25,5 ГВт. При этом на долю стран-членов ЕС приходится 15 ГВт новых вводов, и еще 10,5 ГВт – на Норвегию и Великобританию. ONDP предусматривает и возможность сооружения гибридных шельфовых ВЭС, т.е. тех, которые будут вырабатывать электроэнергию, поставляемую потребителям в двух и более странах.

По ONDP шельфовые электрические соединения, в частности, в Северном и Балтийском морях будут развиваться от типа «точка-точка» к более интегрированной наземной и шельфовой инфраструктуре с растущей долей гибридных соединений. В целом к 2050 г. бóльшая часть шельфовых ВЭС будет подключена через радиальные соединения, около 14% – через гибридные двойного назначения, при этом до 9% – к нескольким национальным энергосистемам.

Всего, согласно ONDP, к 2050 г. по сравнению с 2025 г. потребуется построить дополнительно 54 тыс. км шельфовой сетевой инфраструктуры, что потребует до € 400 млрд инвестиций, из которых € 150 млрд должны быть потрачены на строительство шельфовых ППС, € 120 – на прокладку наземных и подводных DC КЛ. При этом строительство может столкнуться с проблемами в цепочках поставок комплектующих.

ENTSO-E и в дальнейшем планирует учитывать планы развития европейской шельфовой сетевой инфраструктуры при формировании TYNDP, чтобы обеспечить комплексный подход при планировании.

Официальный сайт ETNSO-E

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Метки: ЕВРОПА, ENTSO-E
Отрасль: Электроэнергетика 

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